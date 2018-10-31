Kastamonu'daki FETÖ/PDY davasında karar
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan sanığa 4 yıl 8 ay 17 gün hapis cezası verildi.
- AA
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "silahlı terör örgütü üyesi olduğu" iddiasıyla tutuksuz yargılanan ev hanımı Asiye Tekeli katıldı.
Tekeli, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u telefonuna başka birinin yüklemiş olabileceğini iddia etti.
Sanık Tekeli, beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığı etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 4 yıl 8 ay 17 gün hapis cezasına çarptırdı.
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