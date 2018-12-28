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Kastamonu'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Kastamonu'da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirtilen kişilere yönelik kentte çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, söz konusu suçlamaya ilişkin 7 zanlı yakalandı.

Bu kişilerin evlerindeki aramalarda 15 şişe gümrük kaçağı içki, 5 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör, 14 av tüfeği fişeği, bin 35 fişeğin yanı sıra Bizans ve Roma dönemine ait çeşitli çap ve büyüklüklerde 77 sikke, tarihi nitelikte savaşçı heykeli, kama şeklinde kolye ve üzerinde figürler bulunan obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların polisteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

 

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