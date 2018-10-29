Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kastamonu'dan Suriye'ye Yardım tırı' yola çıktı

Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğince, Suriye'nin Afrin, İdlib ve Türkmendağı bölgesine sağlık ve gıda malzemesi ile ev eşyası gönderildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kuzeykent Ulu Cami önünde düzenlenen "Kastamonu'dan Suriye'ye Yardım Tırı"nı uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Türkiye'nin tüm mazlumların umudu olduğunu söyledi.

Suriye'deki ihtiyaç sahipleri için bölgeye yapılan yardımların önemine değinen Babaş, katkı verenlere teşekkür etti.

Kastamonu İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mücahit Dağdelenoğlu ise tırda 55 bin lira değerinde yatak, dolap, ranza ile gıda ve sağlık malzemesi bulunduğunu söyledi.

Dağdelenoğlu, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın iç savaşın başladığı günden bu yana bölgede olduğunu belirterek, "Suriye'ye sahip çıkarak aslında kendi ülkemizin güvenliğini koruduğumuzun özellikle anlatılması gerektiğini düşünüyoruz. Suriye'den uzak durduğumuzda aslında kendi güvenliğimizi riske etmiş oluyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılamak bizim için oldukça önemli. Bu hem İslami hem de insani görevimiz." diye konuştu.

Konuşmanın ardından yardım tırı dualarla uğurlandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

Cumhuriyetin ilan edilmesi (Tarihte bugün 29 Ekim)

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

İstanbul Yeni Havalimanı açılıyor! İşte açılış töreninden son gelişmeler

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

Yeni havalimanının adı ne olacak? (İstanbul Yeni Havalimanı tabelaları asıldı)

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA