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Kasten öldürme suçundan hakkında 12 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandı

Muğla genelinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde hakkında kasten öldürme suçundan 12 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 15:11 - Güncelleme:
Kasten öldürme suçundan hakkında 12 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapsi bulunan şahıs yakalandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Fethiye'de hakkında 'kasten öldürme' suçundan 12 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan G.Ç. isimli şahıs jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalanan G.Ç jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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