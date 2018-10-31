8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski cumhuriyet savcısı Onur ile eşi eski hakim Zehra Haktanır Arslantepe ve avukatları katıldı.

Sanık Onur Arslantepe, suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock raporlarının bilirkişiye gönderilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) gelen raporun yeterli olduğunu belirterek, talebin reddine karar verdi.

Sanık Arslantepe, ByLock kullanmadığını öne sürerek, herhangi bir terör örgütüyle bağının olmadığını savundu.

Sanık Zehra Haktanır Arslantepe de iddiaları kabul etmeyerek, ByLock tespit raporlarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanıkların ByLock kulandıklarını, sanık Onur Arslantepe'nin örgütün hakim savcılık sınavı için oluşturduğu "çalışma evleri"nde kaldığını, daha sonra kaldığı örgüt evinde "ev abiliği" yaptığını kaydetti.

Sanık Zehra Haktanır Arslantepe'nin de örgüt evlerinde kaldığını ve "katalog evliliği" yaptığını belirten savcı, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, çifte "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.