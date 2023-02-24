Katar Kızılayı deprem bölgelerinin imarında rol almak istiyor

Salah, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yaptıkları yardımlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Katarlı yetkili, hayat normale dönene kadar Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremlerin etkilerinin hafifletilmesi için uluslararası toplumun ortak çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

Depremlerin geride bıraktığı yıkımın bir an önce onarılmasının önemine dikkati çeken Salah, "Katar Kalkınma Fonu ve diğer derneklerle ortaklığımız aracılığıyla, durum sakinleştikten sonra deprem bölgelerinin yeniden imarında rol almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Salah, sözlerine şöyle devam etti:



"İster Suriye'nin kuzeyinde ister Türkiye'de olsun, durum istikrara kavuştuktan sonra yeniden yapılanma temel meseledir. Tüm ortaklarımızla felaketin boyutunun ölçeğini azaltmak için gerçek bir katkı sağlama konusunda çaba göstereceğiz."

- ACİL ÖNCELİKLER



Katar Kızılayı yetkilisi, "Deprem sonrası Türkiye'deki misyonumuz aracılığıyla operasyon odasını faaliyete geçirdik. Yardım çalışmalarını koordine etmek ve ihtiyaçları öğrenmek için Türk Kızılay ve İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile doğrudan iletişime geçtik." ifadelerini kullandı.

Salah, "Acil yardım olarak 1 milyon doları onayladık ve 20 milyon dolar toplamak için bir kampanya başlattık ve bunu da sağladık. Yardımlara devam edeceğiz çünkü ihtiyaç çok büyük." diye konuştu.

Türk Kızılay ile işbirliği içinde Türkiye'de depremden etkilenen şehirlerdeki ihtiyacı karşılamak için mobil mutfak sağlayacaklarını söyleyen Salah, kamplara taşınan depremzedelere barınma, gıda ve kişisel hijyen malzemelerinin temininin önceliklerin başında geldiğini ve bu konuda Türk Kızılay ile işbirliği yaptıklarını kaydetti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin talimatıyla Türkiye'ye bir hava köprüsü kurulduğunu hatırlatan Salah, bu yolla Türkiye'ye çok sayıda gıda malzemesi, sahra hastaneleri, tıbbi yardım ve 12 araç gönderildiğini söyledi.

- "DEPREM BÖLGELERİNDE YAŞANANLAR TARİF EDİLEMEZ"



Deprem sonrası Türkiye ve Suriye'de gördüklerinin "çok zor ve tarif edilemez" olduğunu dile getiren Salah, "Trajedi çok büyük ve felaketi sahada görenler medya aracılığıyla duyan ve görenler gibi değil." dedi.

Uluslararası topluma, depremzedelerin normal hayatlarına dönebilmeleri için bir an önce destek olmaları çağrısında bulunan Salah, "Yaşanan kriz çok büyük ve herkesin bir araya gelmesi gerekiyor. Gecikme daha fazla krize yol açabileceği için herkes yardım sağlamak adına hızlı hareket etmeli." ifadelerini kullandı.

- SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ DESTEK FAALİYETLERİ



Katar Kızılayının Suriye'nin kuzeyindeki yardımlarına ilişkin ise Salah, "Depremin ikinci günü Suriye'de yerinden edilmiş afetzedelere acil gıda yardımı dağıtımı yaptık. Türk Kızılay ile işbirliği içerisinde çok sayıda barınma kampına gıda kolisi dağıtmaya başladık." dedi.

Salah, Suriye'nin kuzeyinde sahada acil müdahale çerçevesinde öncelikle Katar Kalkınma Fonu ile işbirliği içinde kampların kurulması ve bu konu için özel bir bütçenin kabul edilmesi çalışmalarına başladıklarını aktardı.



Halihazırda Suriye'de 500 çadır kurduklarını belirten Salah, depremden etkilenen ailelerin barınması için bu ülkede ilk etapta 300 konutun inşasına onay verildiğini kaydetti.



Suriye'deki insani durumun "farklı ve trajik" olduğuna dikkati çeken Salah, afet bölgesine Birleşmiş Milletler ya da diğer kuruluşlardan beklendiği gibi bir yardım gelmediğini ifade etti.

