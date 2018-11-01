Katar Savunma Bakanı: Türkiye yükselirse Katar yükselir

Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, "Uluslararası Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı"na katılmak üzere geldiği Katar’da temaslarını sürdürüyor. Dere, başkent Doha’da Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed El-Atiyye ile bir araya geldi. Dere ve El Atiyye görüşmeleri sırasında iki ülke ilişkilerinin yanı sıra savunma sanayiindeki ticaret hacmini de ele aldı. Türkiye ile çalışmaktan memnuniyet duyduğunu kaydeden El-Atiyye, "Türkiye yükselirse Katar da yükselir" dedi.

"Katar ve Türkiye iki müttefik olmaktan ziyade iki kardeş ülke" ifadelerini kullanan Dere, "Savunma sanayi ticaret hacmimizi artırarak iki ülke liderlerinin 2016'da yaptıkları anlaşmada belirlenen rakamın üstüne çıkarmayı hedefliyoruz. Sayın Atiyye'nin de ifade ettiği gibi Türkiye yükseldikçe Katar yükselir, Katar yükseldikçe Türkiye yükselir" dedi.

Türkiye ve Katar’ın ister kamu sektöründe ister özel sektörde savunma sanayinde güçlü ve etkili bir işbirliği gerçekleştirmeyi ve Türkiye'deki yatırım hacmini artırmakta hemfikir olduğunu ifade etti. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Es-Sani, Fuara katılan Türk şirketlerine ziyaretinde Türkiye Savunma Bakan Yardımcısına eşlik etti.