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Katar uçağı, Şanlıurfa'ya zorunlu iniş yaptı

İngiltere'den Katar'a giden yolcu uçağı, yolculardan birinde göğüs ağrısı şikayeti görülmesi üzerine Şanlıurfa GAP Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Koronavirüs şüphesi ile hastaneye kaldırılan yolcunun testi negatif çıktı.

DHA16 Ocak 2021 Cumartesi 11:04 - Güncelleme: 16 Ocak 2021 Cumartesi 11:05
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İngiltere’nin başkenti Londra’dan dün Katar’ın başkenti Doha’ya giden Katar Havayolları'na ait Boenig 787 tipi uçakla seyahat eden Katarlı yolcuda göğüs ağrısı şikayeti görülünce saat 15.35’te Şanlıurfa'daki GAP Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. Gümrük ve pasaport işlemleri yapılan yolcu, havalimanında görevli sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanın uçağa binmeden önce yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığı ve şu ana kadar hastada virüs belirtisine rastlanmadığı öğrenildi. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen yolcu tedavisinin ardından uçuşunu tamamlamak üzere havalimanına götürüldü.

Öte yandan GAP Havalimanına zorunlu iniş yapan Katar uçağı ise yapılan işlemlerinin ardından yeniden havalanarak seferine devam etti.

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