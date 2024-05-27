Katar'a ait yolcu uçağı Türkiye üzerinde türbülansa girdi! Çok sayıda kişi yaralndı

Dublin Havalimanı'ndan dün yapılan açıklamaya göre, Doha'dan Dublin'e uçan Boeing 787 Dreamliner tipi uçağın Türkiye üzerindeyken türbülansa girmesinin ardından 6 yolcu ve 6 mürettebat yaralandı. Yapılan açıklamada, "İnişin ardından, uçağın Türkiye üzerindeyken türbülansa girmesi sonucunda uçakta bulunan 6 yolcu ve 6 mürettebatın yaralanması nedeniyle uçak, Havalimanı Polisi ve İtfaiye ve Kurtarma departmanımız da dâhil olmak üzere acil durum hizmetleri tarafından karşılanmıştır. Sekiz yolcu daha sonra hastaneye kaldırılmıştır. Doha'ya dönüş uçuşunun (QR018 sefer sayılı uçuş) gecikmeli de olsa bu öğleden sonra normal şekilde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Dublin Havalimanı'ndaki uçuş operasyonları etkilenmemiştir ve bu öğleden sonra normal şekilde devam etmektedir" denildi.

TÜRBÜLANSA GİREN SİNGAPUR UÇAĞINDA DA 1 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ



Singapur Havayolları, Salı günü yaptığı açıklamada Londra'dan Singapur'a sefer yapan yolcu uçağında türbülans nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralıların olduğunu duyurmuştu. Uçağın, rota değiştirerek Bangkok'a iniş yaptığı ifade edilmişti.