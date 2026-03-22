  Katar'da askeri helikopter düştü: 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Katar'da askeri helikopter düştü: 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

AA22 Mart 2026 Pazar 12:04 - Güncelleme:
Katar İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından helikopter kazasına dair detaylara yer verdi.

Açıklamada kazanın ardından gerçekleştirilen arama ve kurtarma operasyonları sonucunda helikopterde bulunan 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Helikopterdeki son kayıp kişi için ise arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Katar Savunma Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada askeri helikopterin rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülkenin kara sularına düştüğü, mürettebat ve yolcuları arama-kurtarma çalışmaları yürütüldüğü bildirilmişti.

