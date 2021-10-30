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Katar'daki Türk Okulu öğrencilerinden 'Vatan' marşı

Katar'ın başkenti Doha'daki 'Türk Okulu' öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 'Vatan' marşını seslendirdi.

AA30 Ekim 2021 Cumartesi 09:35 - Güncelleme: 30 Ekim 2021 Cumartesi 09:35
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Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği; Katara Kültür Köyü, Türk Okulu ve Anadolu Ajansının (AA) katkılarıyla çekilen marşa ait görüntüleri Twitter hesabında paylaştı.

Videonun başlangıç kısmında, İstanbul'daki tarihi mekanlar ile Katar'daki Türk Okulu'nun drone ile çekilen görüntüleri yer aldı.

Öğrencilerin seslendirdiği "Vatan" marşının sözleri şöyle:

"Yağmur yağar toprak üstüne, güneş doğar gökyüzüne

Ey vatan sensin benim tek rüyam

Şehit yatar toprak altında, dalgalanan bayrak uğruna

Ey vatan sensin benim tek yuvam

Alnın ak, vicdanın hür, yarına umutla gül

Bunu bir vatan borcu bil, yarınlar bize emanet

Karda açan çiçek gibi, umur verir Türk gençliği

Bunu bir vatan borcu bil, yarınlar bize emanet"

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