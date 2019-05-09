Katil asteroit, NASA senaryosunda New York şehrini yok etti

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), gerçekleştirdiği bir simülasyonla New York şehrini Hiroşima nükleer saldırısının bin katı yıkıma neden olan bir asteroitle vurdu. NASA, simülasyonda Dünya’yı korumayı başaramadı ve tüm çabalara rağmen ABD'nin New York kenti haritadan silindi.

Beyaz Saray tarafından yayımlanan "Ulusal Yakın Dünya Nesnesi Hazırlık Stratejisi ve Eylem Planı"nın bir parçası olan tatbikat, Maryland'de bulunan College Park'ta geçen hafta düzenlenen 2019 Gezegen Savunma Konferansı’nda gerçekleştirildi. Simülasyonla, devasa bir uzay kayasının 2027'de Dünya'ya çarpması durumunda ne olacağını gösteren en kötü senaryo ortaya koyuldu.

Tatbikatı tasarlayan NASA mühendisi Paul Chodas, simüle edilmiş asteroitin ve korkutucu sonucunun çok düşük bir ihtimal olduğunu söyledi; ancak "konuların açığa çıkmasını ve tartışılmasını" istedi.

Senaryoda, başlangıçta Dünya'yı vurma şansının 10'da 1'i olan bir asteroit tehdit haline geliyor. 140-260 metrelik asteroitin Colorado'nun Denver kentinde öngörülen bir etkisi oldu. Böylece, simülasyon ekibi, asteroiti saptırmak için uzay araçları ile saldırı başlattı. Fakat asteroitin bir parçası koptu ve Kuzey Amerika'ya doğru fırlamaya devam etti. 60 metre büyüklüğündeki kaya Manhattan'ın üzerindeydi. Bu büyüklükteki bir göktaşı bir şehri mahvetmeye yetecek kadar büyüktür. Tatbikatın sonunda, New Yorkluları kurtarmanın tek yolu New York şehrini boşaltmaktı.

Avrupa Uzay Ajansı Gezegen Savunma Ofisi Başkanı Rüdiger Jehn, asteroitlerin, önlenebilecek tek doğal uzaysal afet olduğunu belirtti. Yani, onları Dünya'ya yaklaşmadan saptırmanın teknik yolları var.

NASA'nın gezegen savunma memuru Lindley Johnson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu tatbikatlar, felaket yönetimi tarafındaki meslektaşlarımızın neleri bilmeleri gerektiğini anlamamıza yardımcı olmak için gezegen savunma topluluğuna gerçekten faydalı oluyor." dedi.