Katil balinaların karakterleri insanlar ve şempanzelerle benzer

İspanyol bilim adamları, SeaWorld Orlando, SeaWorld San Diego ve Loro Parque hayvanat bahçesinde tutulan 24 katil balinanın karakter özelliklerine ilişkin çalışma yürüttü.

Katil balinalardan 6'sının vahşi doğadan getirildiğine, diğerlerinin su parkları ve hayvanat bahçesinde dünyaya geldiğine işaret eden bilim adamları, hayvanların oyunculuk, neşelilik, bağımsızlık, inatçılık, cesaret, alınganlık, koruyuculuk ve şefkatlilik gibi insanlarla şempanzelerin karakter özelliklerine sahip olduğunu saptadı.

Araştırma ekibinin lideri Girona Üniversitesinden Yulan Ubeda, çalışmalarının, katil balinaların karakter özelliklerinin incelendiği, bu özelliklerin insanlar ve şempanzelerle ilişkili olduğunu gösteren ilk araştırma olduğunu söyledi. Ubeda, katil balinaların, insanlar ve şempanzeler gibi sıkı fıkı topluluklarda karmaşık sosyal etkileşimleri oluşturmak için bu karakter özelliklerini geliştirmiş olabileceklerini kaydetti.

Çalışmanın ayrıntıları "Comparative Psychology" dergisinin internet sayfasında yayımlandı.