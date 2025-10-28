İSTANBUL 19°C / 11°C
Güncel

Katil kana doymuyor! Netanyahu'dan Gazze'ye 'derhal saldırı' emri

Soykırımcı İsrail hükümetinin, Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçlayarak Gazze'ye ABD'nin de onayıyla karşı adımlar atmaya hazırlandığı bildirildi.

AA28 Ekim 2025 Salı 18:58 - Güncelleme:
ABONE OL

İsrail, dün teslim edilen cesedin İsrail ordusunun Aralık 2023'te Gazze Şeridi'nde bulduğu esir Ofir Tzarfati'ne ait kalıntılar olduğunu öne sürerek Hamas'ı ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, sözde "ateşkes ihlaline" yanıt olarak atılacak adımları görüşmek üzere güvenlik yetkilileriyle bir toplantı gerçekleştirdi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli yetkili, Başbakan Netanyahu'nun bugün düzenlediği güvenlik istişare toplantısında, Gazze'de İsrail ordusunun işgalindeki "Sarı Hat"tın genişletilmesini görüştüğünü ve ABD yönetimini bilgilendirildiğini aktardı.

Netanyahu'nun güvenlik istişare toplantısının ardından daraltılmış güvenlik kabinesini de topladığı belirtildi.

ABD'nin İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla çekildiği "Sarı Hattın" yani İsrail'in Gazze'deki işgalinin genişletilmesi planına onay verdiği öne sürüldü.

Öte yandan Kanal 12 televizyonuna konuşan üst düzey İsrailli bir yetkili ise ateşkesi ihlal ettiği öne sürülen Hamas'a verilecek yanıta ilişkin bir karara varılmadığını söyledi.

İsrail ordu yetkililerinin, güvenlik istişare toplantısında, Gazze'ye saldırıların yeniden başlatılması dahil olmak üzere bir dizi öneride bulunduğunu aktaran söz konusu üst düzey yetkili, Netanyahu'nun toplantı sonunda hangi adımların atılabileceğine ilişkin ABD'lilerle koordinasyonun gerekli olduğuna işaret ettiğini kaydetti.

İsrail, Hamas'ı Gazze'deki esirleri bir yere gömülmüş gibi gösterip daha sonra Uluslarası Kızılhaç Örgütü ile kazarak bulmuş gibi yapmakla suçladığı bazı görüntüler yayınladı.

Hamas ile İsrail arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki garantör ülkeler, İsrail'in Gazze'de bıraktığı yıkım karşısında buradaki tüm İsrailli ölü esirlerin cenazesinin bulunmasının zorluğunu kabul ettiklerini paylaşmıştı. Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre, İsrail'in Gazze'de iki yıldır devam eden saldırıları geride 55 milyon ton kadar enkaz bıraktı.

Bunun yanı sıra, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı sıkı ambargo karşısında, içeride yeterli ağır iş makinesi, yol ve diğer altyapı eksikliklerinin de İsrailli esirlerin cenazelerine ve enkaz altında olduğu düşünülen 10 bin kadar Filistinlinin naaşına ulaşılmasını zorlaştırıyor.

İşte dakika yaşananlar:

20:36 BM: İsrail'in Gazze'ye tekrar şiddetli saldırılar yapacağı açıklaması) Son derece endişe verici

20:18 İsrail, Batı Şeria'da 14 eve yıkım tebligatı gönderdi

19:51 Hamas, bugün verilecek İsrailli esirin cesedinin teslimini ertelediğini duyurdu

19:38 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, düzenlediği güvenlik toplantısının ardından ateşkesin devam ettiği Gazze Şeridi'ne derhal güçlü saldırılar düzenlenmesi talimatı verdi.

