Katile ‘kravat indirimi’ üst mahkemeden döndü

ATAKAN ŞEN 19.12.2019 02:02 - Güncelleme: 19.12.2019 02:02

İzmir’de, 2005 yılında şiddet gördüğü için kendinden boşanmak isteyen eşi Ebru Yılmaz’ı 6 yerinden bıçaklayarak ‘kasten öldürmeye teşebbüsten’ 16 yıl ceza alan Mahmut Yılmaz, 2019’da cezaevinden firar etti. Cezaevinde bulunduğu süre zarfında kendisinden boşanarak başkasıyla evlenen Ebru S.’yi aramaya başlayan Yılmaz, eski kayınvalidesi Emine Uysal ile eski kayınçosu Harun Erdem’i takip etti. Uysal ve Erdem’in ünün kesen Yılmaz, eski eşinin yerini sordu. İstediği cevabı alamayınca da her ikisi de tabancayla vurarak öldürdü.

30 YIL CEZA ALDI

İki kişinin katili olarak Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan Mahmut Yılmaz’a, tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak her iki cinayet için ayrı yarı 15’er yıl olmak üzere 30 yıl ceza verildi. Davaya müdahil olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Pınar Melli, kararı temyize götürdü. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza İdaresi, yargılamanın şahitlerin dinlenmesi bakımından eksik olduğu gerekçesi ile kararı bozdu ve iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi yönünde görüş bildirdi.

KARAR TEKRAR BOZULDU

Davayı yeniden görüşen Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi, eksik şahitleri de dinledi ancak ilk kararından vazgeçmedi. Bunun üzerine Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avukatı Pınar Melli, kararı bir kez daha temyize götürdü. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza İdaresi kararı yeniden bozdu ve bu kez duruşmalı olarak görüştüğü davada ‘sanığın öldürme olaylarını tasarlayarak yaptığını, cinayetlerin tahrik altında işlemediğini, iyi hal uygulamasının olmayacağını’ belirterek Mahmut Yılmaz’a, ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. 4. Ceza İdaresi, yetkisini kullanarak dosyanın Yargıtay’a gönderdi.