İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8747
  • EURO
    6,5277
  • ALTIN
    293.423
  • BIST100
    121265
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor
Güncel

Diyarbakır annelerinin oturma eylemine katılım sürüyor

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine katılım devam ediyor.

AA17.01.2020  14:03 - Güncelleme: 17.01.2020  14:03

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 7 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan yeğeni Besna için gelen amca Vahap Kaplan da oturma eylemine katıldı.

Kaplan, yaptığı açıklamada, yeğeni Besna'nın babasının hasta olduğunu, bu nedenle kendisinin eyleme katıldığını söyledi.

"Besna 2013'te tarlada çalışırken teröristler tarafından kaçırıldı. Bir daha da haber alamadık." diyen Kaplan, şöyle konuştu:

"Besna'nın annesi hayatta değildi. Hem tarlada çalışıyordu hem de kardeşlerine bakıyordu. Bu vicdansızlık, insanlık dışı bir şey. Allah'tan reva mıdır? Annesiz 13 yaşındaki bir kız çocuğunu böyle kaçırmak ne kazandıracak?"

Artık tüm Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın gerçek yüzünü gördüğünü anlatan Kaplan, yeğenini almadan eyleme son vermeyeceğini kaydetti.

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da cemaate saldırdı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yeni Sultan Türk çıktı!
Yeni Sultan Türk çıktı!

Yeni Sultan Türk çıktı!

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler
Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Avrupa denklem dışı kaldı: Türkiye’nin liderliğini itiraf ettiler

Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin
Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin

Yunan Başbakan, Berlin'deki Libya Konferansı'nı tehdit etti: Türkiye iptal etsin

Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi
Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi

Bölge ülkelerine 'yeni kanal' teklifi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.