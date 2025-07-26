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Katilleri yakın arkadaş çıktı

Diyarbakır'da İlayda Alkaş'ın ardından bu kez 3 aylık hamile Helin Eren sokakta öldürüldü. Katil, 15 Temmuz'da Alkaş'ı öldüren Cemal Alpaslan ile arkadaş çıktı.

Akşam Gazetesi26 Temmuz 2025 Cumartesi 09:50 - Güncelleme:
Katilleri yakın arkadaş çıktı
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Diyarbakır'da 3 aylık hamile Helin Eren, Siyabend Şeker tarafından sokakta öldürüldü. Katilin 15 Temmuz'da İlayda Alkaş'ı öldüren Cemal Alpaslan ile yakın arkadaş olduğu ortaya çıktı.

Diyarbakır iki genç kadın cinayetiyle sarsıldı. Önceki gün Sur İlçesi'nde 3 aylık hamile Helin Eren (19) sokak ortasında Siyabend Şeker'in (20) silahlı saldırısına uğradı. Eren hastaneye kaldırıldı ancak kendisi ve karnındaki bebeği kurtarılamadı. Katil zanlısı Şeker, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Siyamet Şeker'in birlikte yaşamaya başladıkları ilk günden itibaren şiddet uyguladığı Helin Eren'in bir süre önce babasının evine döndüğü öğrenildi. Cinayet günü de hamile olan Helin Eren'in kuzeni ile doktor kontrolüne giderken katil zanlısı tarafından takip edildiği belirtildi.

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Helin Eren'in, olay günü Alkaş'ın annesine 'İlayda cinayetinden dolayı Siyabend de ifade verdi' dediği öğrenildi.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Cinayetin ardından sosyal medyada yapılan paylaşımlar ilginç bir tesadüfü ortaya çıkardı. Yenişehir İlçesi'nde geçtiğimiz 15 Temmuz'da İlayda Alkaş, bir arkadaşının doğum günü çıkışı ailesiyle evine giderken yine birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğrayarak can vermişti.

İlayda da arkadaşına yolladığı sesli mesajda yediği dayak yüzünden çocuğunu düşürdüğünü söylemişti.

İlayda'nın firari cinayet zanlısı Cemal Alpaslan ile Helin'in cinayet zanlısı Siyabend Şeker'in yakın arkadaş oldukları, sosyal medyada bir birlerini takip ettikleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada katillerin uyuşturucu bağımlılığı, silahlı fotoğraf paylaşımı gibi ortak özellikleri tepki çekti.

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