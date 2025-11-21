İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim günü 19 yaşındaki Semih Çelik dehşet saçtı. Öldürüp cesedini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı atmıştı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti.

Katil zanlısı, bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

İkbal Uzuner'in mezarı başında çekilen iğrenç videolar büyük tepki çekti.

"i33blood" ve "ang3lhigh44" kullanıcı adlı şahıslar, mezarlıkta uygunsuz hareketler sergileyerek bunları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Büyük tepki çeken görüntülerin ardından söz konusu hesaplar paylaşımlarını sildi.

Şahıslar bununla da yetinmeyip, cani Semih Çelik'e benzeyen bir kişiyle birlikte, cinayetin işlendiği Edirnekapı Surları'nda da video paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.