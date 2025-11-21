İSTANBUL 22°C / 14°C
19 yaşındaki Semih Çelik, önce Ayşenur Halil'i kendi evinde katletmiş, ardından Edirnekapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuner'i öldürüp intihar etmişti. Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren cinayet hafızalarda hala yerini korurken, Uzuner'in mezarı başında çekilen videolar sosyal medyada büyük tepki topladı. Uygunsuz görüntüleri paylaşan ahlaksızların gözaltına alındığı belirtildi.

Haber Merkezi21 Kasım 2025 Cuma 15:49 - Güncelleme:
Katledilen İkbal'in mezarında uygunsuz paylaşım: Ahlaksızlar gözaltına alındı
İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim günü 19 yaşındaki Semih Çelik dehşet saçtı. Öldürüp cesedini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı atmıştı. Ardından boğazına ip geçiren katil zanlısı, surlardan atlayarak intihar etmişti.

Katil zanlısı, bu cinayetten önce de Eyüp'teki kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER

İkbal Uzuner'in mezarı başında çekilen iğrenç videolar büyük tepki çekti.

"i33blood" ve "ang3lhigh44" kullanıcı adlı şahıslar, mezarlıkta uygunsuz hareketler sergileyerek bunları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Büyük tepki çeken görüntülerin ardından söz konusu hesaplar paylaşımlarını sildi.

Şahıslar bununla da yetinmeyip, cani Semih Çelik'e benzeyen bir kişiyle birlikte, cinayetin işlendiği Edirnekapı Surları'nda da video paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fatih'te surlarda Semih Çelik tarafından öldürülen İkbal Uzuner'in mezarı başında uygunsuz hareketlerde bulunulmasına ilişkin olaya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan, 2 şüphelinin de 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

KATİLİN SESİYLE SOSYAL MEDYADA VİDEO PAYLAŞAN 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerden kız çocuğu Y.A. (15) ile mezar başında uygunsuz hareketler yaptığı belirlenen Ö.D. (15) ve Ö.E.E. gözaltına alındı.

Mezarlıkta olmayan ancak D.D.Ö'yü tehdit edenler arasında olduğu tespit edilen E.N.A. (15) da yakalandı ancak emniyetteki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Şüphelilerin ise yarın "ölen kişinin hatırasına hakaret" suçundan adliye sevk edilmesi bekleniyor.

