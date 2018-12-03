Katlettiği eşi için polise başvurdu

Mersin geçen hafta kan donduran vahşete sahne oldu. Mustafa E. (36), polise başvurarak, boşanmak üzere olduğu bir çocuğunun annesi eşi Cemile E’nin kayıp olduğunu bildirdi. Ancak polis, Mustafa E’nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. Araştırma başlatan polis, Mustafa E’yi şüpheli olarak takibe aldı, bir yandan da kadının yakınlarıyla görüşüldü.

KAN İZİNE RASTLANDI

Kadının ailesinin, kızları ile damatlarının boşanma aşamasında olduklarını ve öldürülmüş olabileceğini bildirmesi üzerine polis ekiplerince başlatılan araştırma genişletildi. Çiftin yaşadığı eve giden ekipler, silinmeye çalışılmış yerlerde kalan kan izlerini tespit etti. Mustafa E’nin, çapraz sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Ekiplerin, kadının öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrıldığını tespit ettiği, bazı ceset parçalarının mezarlıkta bulunduğu öğrenildi. Mustafa E, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.