Katliam gibi kaza: 15 kişi hayatını kaybetti! Soruşturma başlatıldı

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde kaza yapan bir araca müdahale eden ekiplere ve İhlas Haber Ajansının (İHA) canlı yayın aracına, kaza yerinden yaklaşık 200 metre geride devrilen ve kayan Özel Diyarbakır Seyahat'e ait 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü çarptı.

Kaza bölgesine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada aralarında itfaiye erleri Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57), Ahmet Polat (29), sağlık personeli Tuba Uzdilli, Abdullah Kütük, Halil Özden ile İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanı Muhammed Abdulkadir Esen (25) ile Umut Yakup Tanrıöver'in de (26) bulunduğu 15 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

- VALİ GÜL, KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

Gaziantep Valisi Davut Gül, kaza yerine gelerek incelemede bulundu.

Gül, gazetecilere, saat 10.45 sıralarında bir binek aracın kaza yaptığını, ekiplerin müdahale ettiği kazadan 200 metre geride otobüsün devrildiğini, bu aracın kayarak kurtarma ekiplerine çarptığını söyledi.

Vali Gül, "İlk belirlemelere göre 15 vefat eden vatandaşımız var, aralarında 3 itfaiye personeli, 2 sağlık personeli, 2 gazeteci var. Şu an itibarıyla yaralılar hastanelere sevk edildi. Milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Allah bir daha böyle kazalar göstermesin." dedi.

Gül daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti.

- KAZADA YAKINLARINA ULAŞAMAYANLAR SAKOM'DAN BİLGİ ALABİLECEK

Gaziantep'teki trafik kazasında yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşların Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimini (SAKOM) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tarsus Adana Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nizip bölümünde meydana gelen kazada yakınlarına ulaşamayan ve bilgi almak isteyen vatandaşlarımız SAKOM'u arayarak bilgi alabilirler. SAKOM iletişim numarası: 0506 801 81 81." denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü, "TAG Otoyolu, Gaziantep - Nizip istikameti 3 şeritli olarak saat 15.30 itibarıyla trafiğe açılmıştır." açıklamasında bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, GAZİANTEP'TEKİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLEDİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki trafik kazasında yaşamını yitirenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep-Nizip Otoyolu'nda meydana gelen elim trafik kazası hepimizin yüreklerini dağladı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, GAZİANTEP'TEKİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep Nizip Otoyolu'nda kazaya müdahale eden 112 Sağlık, İtfaiye ve Polis ekiplerine çarpan otobüsün yan yatması sonucu ilk belirlemelere göre 2 sağlık görevlisi, 2 İHA muhabiri, 3 itfaiyeci ve 8 yolcu olmak üzere toplam 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını kaydeden Soylu, "Valimiz, Emniyet Müdürümüz kaza yerindeler. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar nasip eylesin." ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'DAN, 2 İHA ÇALIŞANININ VEFAT ETTİĞİ KAZADA HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen ve içlerinde iki İhlas Haber Ajansı (İHA) çalışanının da vefat ettiği kazada hayatını kaybeden 15 kişi için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Kurum, mesajında "Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun. Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum" dedi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY, GAZİANTEP'TEKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Gaziantep-Nizip yolunda yaşanan kazaya müdahale ederken görevleri başında hayatlarını kaybeden fedakar, cefakar sağlık ve itfaiye personelimiz ile gazeteci kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletçe başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ NUMAN KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Gaziantep'te meydana gelen kazaya müdahale eden ekiplere çarpan otobüs sonucu vefat eden sağlık görevlilerine, İHA muhabirlerine, itfaiyecilere ve otobüs yolcusu vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, GAZİANTEP'TEKİ TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERE RAHMET DİLEDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Şentop, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elim kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenabıhak'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Gaziantep-Nizip otoyolunda gerçekleşen elim kazada kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun" dedi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI NEBATİ'DEN MESAJ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." açıklamasını yaptı.

ADALET BAKANI BOZDAĞ'DAN, GAZİANTEP'TEKİ TRAFİK KAZASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gaziantep'te 16 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin Nizip Cumhuriyet Başsavcılığının gerekli adli tahkikatı başlattığını bildirdi.

Bozdağ, Bayrampaşa Gençlik Merkezinde gençlerle bir araya geldiği programın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Trafik kazasına ilişkin soru üzerine Bozdağ, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır diledi

Yaralılara da acil şifalar temennisinde bulunan Bozdağ, sürücülerin daha dikkatli ve tedbirli olmasında fayda bulunduğunu belirterek, "Konuyla ilgili Nizip Cumhuriyet Başsavcılığımız gerekli adli tahkikatı başlatmıştır. Sağlık ekipleri ve devletimizin ilgili birimleri de yaralılarımızla ilgilenmektedir. Konu elbette adli süreç sonucunda bütün yönleriyle hem araştırılacak hem de aydınlatılacaktır. Ancak bu, maalesef giden canlarımızı geri getirmiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Önemli olan bu tür kazaların, bu tür olayların olmamasıdır. Bundan sonraki süreçte de böyle bir kazanın olmamasını temenni ediyorum. İhlas Haber Ajansı'nın temsilcisinin orada vefatı var, İhlas Haber Ajansına ve basın camiamıza da başsağlığı ve sabır diliyorum. Hem sağlık çalışanlarımız, hem itfaiyeciler var. Onlar vesilesiyle de itfaiyecilerimize, sağlık çalışanlarımıza da başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Yardıma giderken beklenmedik bir kazayla karşı karşıya maalesef kaldılar. Temennimiz böyle olayların bir daha tekrar etmemesidir. "