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Katliam gibi kaza: Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti.

AA1 Temmuz 2025 Salı 07:50 - Güncelleme:
Katliam gibi kaza: Baba ve 3 çocuğu hayatını kaybetti
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Rıdvan A. (36) yönetimindeki 34 KLD 745 plakalı otomobil, Uşak-İzmir kara yolu Yurtbaşı Mahallesi mevkisinde park halindeki 26 AKH 517 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle Rıdvan A. ile çocukları M.N.A. (12), Y.A. (9) ve M.T.A. (6) araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan baba ve 3 çocuğunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, olay yerindeki incelemelerin ardından Kula Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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