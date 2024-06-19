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Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü 3'ü ağır 6 yaralı

Sabaha karşı Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Kılıç Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil birbirine girdi. Savrulan otomobillerde bulunan 8 kişiden 2'si hayatını kaybederken, 3'ü ağır 6 kişi de yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza nedeniyle otoyolda trafik tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin motorları yerinden fırlayarak yaklaşık 100 metrelik bir alana savruldu.

IHA19 Haziran 2024 Çarşamba 08:46 - Güncelleme:
Katliam gibi kaza! Ortalık savaş alanına döndü: 2 ölü 3'ü ağır 6 yaralı
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Feci kaza sabaha karşı 04.00 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kılıç Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Abdurrahman Karataş (36) idaresindeki 35 AAK 265plakalı otomobil, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Kılıç kavşağı yakınlarından Bursa'dan İstanbul istikametine seyir halindeyken iddiaya göre önünde seyreden soyadı belirlenemeyen Ömer Faruk isimli şahsın kullandığı 41 ASG 504 plakalı bir otomobile çarptı.

HER İKİ OTOMOBİL DE SAVRULDU

Çarpmanın şiddeti ile her iki otomobil de yolda savruldu. Yol kenarındaki bariyerlere çarpan otomobiller yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazada 35 AAK 265 plakalı otomobilin sürücüsü Abdurrahman Karataş ile aynı araçtaki Buğra Demir Ülgül (28) araçtan fırladı. Kazada sürücü Abdurrahman Karataş ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Cem Agin (23) olay yerinde hayatını kaybetti.

6 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi ise yaralandı. Kaza nedeniyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yalova'daki hastanelere sevketti.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Otoyolda Kılıç kavşağı savaş alanına döndü. Çarpışan iki otomobilin de motorları yerinden koparak yaklaşık 60 metrelik alana savruldu. Kaza sonrasında bariyerlerde sıkışan otomobil lastiği ise kazanın şiddetini gözler önüne serdi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN VERİLDİ

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevkedildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alırken, otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. Kazada hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri olay yerindeki incelemenin ardından cenaze aracı ile alınarak Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza sonrasında jandarma ekipleri kaza bölgesinde titiz bir çalışma yürüttü. Araçların ve araç parçalarının yoldan temizlenmesinin ardından ise trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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