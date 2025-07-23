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Katliam gibi kaza: Polis ve ailesi hayatını kaybetti

Bursa'da otomobilin tali yoldan ana yola çıkmak isteyen kamyonla çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Kazada ölen Şükrü K'nin bölge trafik ekiplerinde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 07:09 - Güncelleme:
Katliam gibi kaza: Polis ve ailesi hayatını kaybetti
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Karacabey-Mustafakemalpaşa kara yolunda, Karacabey'den Mustafakemalpaşa istikametine giden Süleyman K. (19) idaresindeki otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ramazan Ç. yönetimindeki kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Süleyman K. ile otomobilde bulunan sürücünün babası Şükrü K. (52) ve annesi Fatma K'nin (45) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada Süleyman K'nin 5 yaşındaki kardeşi Alaattin K. ise yaralandı.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Cenazeler olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Şükrü K'nin Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde polis memuru olarak görev yaptığı öğrenildi.

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