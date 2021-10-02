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Kauçuk fabrikasında çıkan yangın hasar neden oldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Dudullu Mahallesi'nde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik ve kauçuk üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.

DHA2 Ekim 2021 Cumartesi 02:09 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 02:10
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Dudullu İMES Sanayi Sitesi 402. sokakta bulunan plastik ve kauçuk fabrikasında saat 23.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin fabrikanın üç tarafından havadan ve yerden müdahale ettiği yangın, yoğun çabalar sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonucu, yaklaşık 1000 metrekare alana kurulu fabrikada hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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