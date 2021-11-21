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Güncel

Kauçuk imalathanesinde patlama! Çok sayıda araç sevk edildi

Konya'nın Karapınar ilçesinde kauçuk imalathanesinin deposunda kazan patlaması sonucu yangın çıktı. Olay yerine Konya ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

DHA21 Kasım 2021 Pazar 21:35 - Güncelleme: 21 Kasım 2021 Pazar 21:35
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Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kauçuk imalathanesinin depo kısmında saat 19.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangında depodaki kauçuklar alev aldı. Durumu fark eden işçiler müdahale etmeye çalıştı; ancak alevlerin yükselmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. Yanıcı madde nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, imalathane alev topuna döndü. Olay yerine Konya ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin çabaları ile yangın kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı yangında imalathanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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