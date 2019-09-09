Kavacık'ta özel üniversite binasında yangın çıktı
Beykoz'da bir üniversite binasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
- AA
Özel bir üniversitenin Kavacık'taki yerleşkesindeki binasının 5. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın nedeniyle binada küçük çaplı hasar oluştu.
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