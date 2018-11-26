Osman Kavala ile Soros'un Gezi olaylarından önce 500 biner dolarlık iki para transferi yaptığı ortaya çıktı

Dünyada kalkışma ve darbe girişimlerine destek verdiği bilinen spekülatör George Soros ile Gezi kalkışmasının finansörü Osman Kavala arasındaki para transferi Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun raporuyla belgelendi.

Gezi kalkışması, 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmada tutuklanan Kavala'nın vakfına Soros'un kuruluşu tarafından ihanet olaylarının başlamasından 12 gün önce ve zirve yaptığı dönemde 500'er bin liralık iki transfer yapıldığı tespit edildi.

GEZİ'Yİ ANADOLU'YA YAYMA...

MASAK, 2011-2017 arasında Kavala'nın Açık Toplum Vakfı'nın, Soros'un "Open Society Institute (OSI) Assistance Foundation" adlı kuruluştan 25 işlem ile 13 milyon 526 bin 703 Amerikan doları aktarıldığı tespit edildi. Gezi kalkışmasının başlamasından 12 gün önce (15 Mayıs 2013) ve zirvede olduğu dönemde (20 Haziran) yapılan 500'er bin dolarlık iki işlem ise dikkat çekiyor. MASAK, Açık Toplum Vakfı'ndan 15 Ağustos 2011-25 Nisan 2017 arasında Kavala'nın Gezi olaylarını Anadolu'ya yaymakla görevlendirdiği Anadolu Kültür A.Ş.'ye 74 işlemle 1 milyon 891 bin 465 TL'lik havale tespit edildi. Anadolu Kültür A.Ş.'nin de 2011-2016 arasında 4 işlemle 45 bin 689 TL Açık Toplum Vakfı'na havale gönderdiği saptandı.

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu üyesi Ali Hakan Altınay, savcılıktaki sorgusunda "Bana sormuş olduğunuz para transferlerini hatırlamam mümkün değildir" iddiasında bulundu. Altınay, "Soros ile bağlantınız var mı? Ne sıklıkla görüşürsünüz?" sorusuna ise "Soros'u 6 yıldır görmüşlüğüm yok. Onun öncesinde ise Açık Toplum Vakfı vasıtasıyla çalışırken iki yılda bir yapılan toplantılara gelmesi nedeniyle görürdüm" dedi.

ABD KONSOLOSLUĞU DA VAR

Öte yandan ABD Başkonsolosluğu'nun Gezi finansörlüğünü yapan Açık Toplum Vakfı'na destek vermesi, şüphelilerin telefon görüşmelerine yansıdı. S.C.'nin, "Beni şey aradı. Amerikan Konsolosluğu bize destek veriyor da... Konsolosluk bana dedi ki 'Ben şirketlere para veremiyorum. Sizin bir STK üzerinden hareket etmeniz mümkün müdür?' Ben de hatırladım ki biz bir ara Anadolu Kültür A.Ş. üzerinden Soros Açık Toplum (Açık Toplum Vakfı) için galiba Açık Toplum'dan aldı.." şeklindeki sözlerine M.A.Ç.'nın da, "Amerikan Konsolosluğu veriyor bize şu anda ... BAK projesinin destekçilerinden biri. BAK projesinin destekçilerinden biri" dediği tespit edildi. FETÖ'den tutuklanan işadamı Osman Kavala, Soros'la bağlantısını "Açık Toplum Vakfı'nın Soros'un desteklediği diğer ülkelerdeki vakıflarla irtibatı vardır" sözleriyle itiraf etmişti.

ERDOĞAN UYARDI: SOROS MİLLETLERİ BÖLÜYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 48. Muhtarlar Toplantısı'nda, Gezi olaylarında teröristlerin finans kaynağı olan bir kişinin şu anda içeride olduğunu belirterek, "Onun arkasında kim var? Meşhur Macar Yahudisi Soros. Bu adam dünyada milletleri bölmek, parçalamakla adeta birilerini görevlendiren, parası bol ve bu paraları da bu şekilde tüketen birisidir. Türkiye'deki temsilcisi de aynı şekilde babadan zengin ve bu imkanlarını da bu ülkeyi parçalayıp, bölen işte bu özellikle terör eylemlerine her türlü bu noktada desteği veren kişi. Şimdi içeride" diye konuşmuştu.

(Sabah)