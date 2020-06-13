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Güncel

Kavga sırasında bıçakla yaralanan 22 genç hayatını kaybetti

Batman'ın Gercüş ilçesinde bıçaklı kavgada yaralanan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

AA13 Haziran 2020 Cumartesi 17:44 - Güncelleme: 13 Haziran 2020 Cumartesi 17:44
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Alınan bilgiye göre, 31 Mayıs'ta iki grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine yaralanan 22 yaşındaki Ercan Aslan, tedavi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Hastaneden alınan Aslan'ın cenazesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Gercüş'te 31 Mayıs'ta iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmüş, kavgada bıçak darbeleriyle yaralanan ve Gercüş Devlet Hastanesine kaldırılan Ferit Künkül (22) ve Aslan ilk müdahalelerin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edilmişti.


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