CHP'de 5 Ağustos'ta başlayan ilçe kongreleri birçok noktada kavga, tehdit ve skandal söylemlere sahne olmaya devam ediyor. Parti içindeki büyük krizi gözler önüne seren kongrelerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem ve CHP Milletvekili Tuncay Özkan eleştiri yağmuruna tutuldu. Balçova'da eski başkanlar birbirine girerken, hakaret ve tehditler havada uçuştu. Etimesgut'ta ise bir başkan adayının vefat etmesine rağmen diğer aday destekçilerinin seçimin durdurulmasına itiraz ettiği ortaya çıktı.

CHP'de 3-30 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen mahalle delegeleri seçimleri, birçok noktada usulsüzlük tartışmaları ve kavgalar ile tamamlandı.

5 Ağustos'ta başlayan ilçe kongrelerindeki gerginlik ise mahalle delegeleri seçimlerini aratmıyor. Sabah'ın haberine göre, Partideki koltuk savaşı ilçe kongrelerine kadar inerken, yaşanan skandalların ise bir türlü sonu gelmiyor.

EREN ERDEM'E TEPKİ

Yurt genelindeki birçok kongrede "değişimciler" ile "yenilikçiler" arasında hakarete varan söz düelloları görülürken, en dikkat çekici olaylardan biri ise Çekmeköy Kongresi'nde yaşandı.

Kongrede divan başkanlığını üstlenen Eren Erdem, CHP Çekmeköy Belediye Meclis Üyesi Özgür Kip tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. "Sizin varlığınız adil değil" diyen Kip, "Biraz daha sert konuşayım sizin varlığınız benim için meşru değil" ifadeleriyle gerginliği artırdı.

Açıklamasında parti yönetimini de topa tutan Kip, örgütün kendi değerlerini yönetime dahil edemediği sürece CHP'nin hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyeceğini belirterek salonda soğuk duş etkisine neden oldu.

TUNCAY ÖZKAN'IN ZOR ANLARI

İlçe kongrelerinde eleştirilerden nasibini alan bir diğer isim ise CHP Milletvekili Tuncay Özkan oldu. Konak Kongresi'nde kontenjan tartışması yüzünden CHP'nin 2 eski milletvekili ile kavganın eşiğine gelen Özkan'a "terbiyesiz" yakıştırması yapıldı. Özkan'ın yanında oturan bir kişinin karşı tarafa saldırmaya çalışması üzerine partililer birbirine girdi, kongreye ara verildi.

"DEFOL BURADAN"

İzmir Balçova'daki kongrede ise kentin iki eski belediye başkanı karşı karşıya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yüksel Çakmur'un konuşması sırasında ayağa fırlayarak kendisini sert tepki gösteren Balçova Belediye eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya, "İzmir'i sen mahvettin, defol git buradan" şeklindeki sözleriyle gündem oldu. Karşılıklı hakaretlerin havada uçuştuğu kongrede delegeler arasında da gerginlik yaşandı.

ETİMESGUT'TA BÜYÜK SKANDAL

İlçe kongrelerindeki skandalların bir diğeri ise Etimesgut Kongresi'nde görüldü. Başkan adaylarından olan Faruk Özdemir'in kongrede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmesi sonrası seçimin durdurulması için talepte bulunulduğu ancak diğer aday olan Cemal Emir destekçilerinin buna itiraz ettiği ortaya çıktı.

Özdemir hastanede yaşamını yitirirken, genel merkez tarafından desteklenen Emir'in seçimi kazanması tepki topladı.