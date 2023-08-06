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Kavganın ve kaosun adresi CHP! Eski başkanlar birbirlerine girdi

Seçim yenilgisinin ardından sürekli bir kavga ve kaosa sahne olan CHP'de şimdi de eski belediye başkanları birbirleriyle tartıştı. İzmir'de CHP Balçova İlçe Kongresi'nde Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Yüksel Çakmur ile Balçova Belediyesi eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya arasında kavga çıktı. Tartışma esnasında ağza alınmayacak ifadeler kullanıldı.

Sabah6 Ağustos 2023 Pazar 12:03 - Güncelleme:
Kavganın ve kaosun adresi CHP! Eski başkanlar birbirlerine girdi
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CHP Balçova İlçe Kongresi'nde İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yüksel Çakmur ile CHP'li Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın eşi Balçova Belediye eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya arasında çok sert tartışma yaşandı. Çakmur'un konuşması esnasında Çalkaya ayağa fırlayarak "İzmir'in anasını belledin defol git buradan" dedi.

KAVGANIN VE KAOSUN ADRESİ CHP!

CHP'de seçim yenilgisinden sonra sular durulmuyor. CHP'de klasik haline gelen kongre kavgaları ise hız kesmeden sürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre; CHP, İzmir'deki ilk kongresini Balçova ilçesinde yaptı. CHP Balçova Kongresi'nde İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Yüksel Çakmur ile CHP'li Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya'nın eşi Balçova Belediye eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya arasında sert tartışma yaşandı. Mehmet Ali Çalkaya tartışmanın sonunda kürsüye doğru hamle yapsa da partililer tarafından engellendi. Yüksel Çakmur'un konuşma yaptığı sırada, Mehmet Ali Çalkaya ayağa kalkarak, Çakmur'un, İzmir'de başarısız olması nedeniyle Burhan Özfatura'nın seçimleri kazandığını ifade etti.

Yüksel Çakmur'a yüksek sesle çıkışan Mehmet Ali Çalkaya, "Özfatura'ya bu seçimi sen verdin. İzmir'i takunyalılara ellerinle sen teslim ettin." diyerek Yüksel Çakmur'a sert çıkıştı. Çakmur "Tartışmayacağım" diyerek ortamı sakinleştirmek istese de Çalkaya, Tartışmayacaksın, milletin akılıyla alay etme. Benim aklım çalışıyor. Özfatura'ya, takunyalılara bu kenti sen teslim ettin." diye konuştu.

"DEFOL GİT"

Çalkaya konuşmasına şöyle devam etti: Bırakın bunu, burası martaval okunacak yer değil, burası CHP Balçova Kongresi. Takunyalı devrini sen başlattın, başarılı olsaydın burada bir takunyalı seçim kazanmazdı. 'Defol git' sözlerinin havada uçuştuğu tartışmada Yüksel Çakmur şu ifadeleri kullandı, "Beni 12 Mart'lar 12 Eylül'ler korkutamadı sen hiç korkutamazsın. Cevap vermeyeceğim, yanıt vermeyeceğim. Söyleyen insanlara bakalım. Sanılıyorsa bu bağırmalar, çağırmalar beni ürkütüyor, ben demokrasi içinde, özgürlük içinde yetişmişim. Her yerde özgürlük bayrağını dalgalandırmışım. Beni 12 Mart'la, 12 Eylül'ler, Kenan Evren'ler korkutamadı. Senin gibiler hiç korkutamaz. Halkla beraberim" dedi.

  • CHP kavgası
  • Seçim kavgası
  • Eski başkanlar kavgası

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