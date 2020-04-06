DHA 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:03 - Güncelleme: 06 Nisan 2020 Pazartesi 12:04

Olay, dün gece saatlerinde, Karakuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada hafif yaralanan 9 kişi, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada, kavgaya karışan 26 kişiye, koronavirüs tedbiri kapsamında sosyal mesafe bırakmadıkları gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 81 bin 900 lira idari para cezası kesildi.