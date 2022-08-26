İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2022 Cuma / 29 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,17
  • EURO
    18,1404
  • ALTIN
    1026.12
  • BIST100
    3136.77
Güncel

Kavgayı ayırmak isteyen polise çirkin saldırı

Balıkesir'de tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırmak isterken bir polis saldırıya uğradı.

AA26 Ağustos 2022 Cuma 02:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, polise saldıran kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Eski Kuyumcular Mahallesi'nde E.D. ile T.T ve kız arkadaşları arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, E.D ve T.T'yi ayırmak isterken T.T'nin saldırısına uğradı.

Polis ekiplerine, "Sen kim oluyorsun benim elimi tutuyorsun" diyerek yumruk ve tekme atan T.T, bölgeye takviye gelen polisler tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.