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Kavruluyorlar! Termometreler 42 dereceyi gösterdi

Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterirken güneş altında hissedilen sıcaklık, nemle birlikte 45 dereceye yaklaştı. Adanalılar ise parklara gidip aileleriyle ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı.

DHA23 Temmuz 2022 Cumartesi 16:32 - Güncelleme:
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Adana'da bunaltıcı sıcaklar etkili oluyor. Kent merkezindeki termometreler 42 dereceyi gösterirken, güneş altında hissedilen sıcaklık, nemle birlikte 45 dereceye yaklaştı. Sıcaktan bunalan Adanalılar ise parklara gidip aileleriyle ağaç gölgelerinde serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise başlarını suyun altında tutarak serinledi. Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı da sıcaktan bunalanların uğrak noktası oldu.

Arkadaşlarıyla parktaki banklarda oturup vakit geçirdiğini söyleyen emekli Mehmet Abdullah Öztürk (68), Adana'nın geçmişten bu yana sıcağıyla meşhur olduğunu belirtti. 20 yıl önce daha sıcak günlere şahitlik ettiğini kaydeden Öztürk, "O zamanlar yola yumurta kırsan pişiyordu. Tabi hala çok sıcak. Bizim gibi yaşlıların dikkat etmesi lazım çünkü beyin kanaması geçirebiliriz. Onun için ben her sabah 10.00'da Atatürk Parkı'na gelir, akşam da giderim. Park bizim yaylamız oldu" dedi.

İran'dan Adana'ya 4 yıl önce geldiklerini dile getiren Katayoun Mirabi ise sıcaktan bunaldığını işi olmadıkça dışarı çıkmayı tercih etmediklerini söyledi.

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