Kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi
Elazığ'da kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar bulundu.
- AA
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ-Bingöl kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu takside narkotik köpek yardımıyla arama yaptı.
Aramada taksinin bagajındaki kavurma dolu kovalarda 4 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Ekipler araçtaki S.Ü. ile A.B.'yi gözaltına aldı.
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