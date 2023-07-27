Kavurucu sıcaklar buraya uğramadı! Hava sıcaklığı 5.8 derece ölçüldü

Türkiye'yi ve dünyayı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar her geçen gün etkisini artırırken Tokat'tın Artova ilçesinde hava sıcaklığı akşam saatlerinde hissedilir derecede düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü internet sitesinden alınan verilere göre hava sıcaklığının 5.8 derece ölçüldüğü Tokat'ın Artova ilçesi Türkiye'de en düşük hava sıcaklığına sahip yerleşim yeri oldu. Hava sıcaklığının geçtiğimiz akşam 18.00 ile bu sabah 06.00 sıralarında ölçüldüğü kaydedildi.

BOLU DA EN SOĞUK İL OLDU

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde, 25 Temmuz'da 0,8 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde aşırı hava sıcaklıkları yaşanırken Bolu'nun yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları 0 dereceye kadar düştü. Kış aylarında da zaman zaman Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçen Bolu, yazın unvanını korudu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıkladığı, gerçekleşen en düşük sıcaklıklara göre, 24 Temmuz 18.00 saati ile 25 Temmuz 06.00 saatleri arasında ölçülen sıcaklıklarda Bolu Türkiye'nin en soğuk ili oldu.

Buna göre Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma merkezinde ölçülen 0,8 derece sıcaklık, Türkiye'nin en soğuk noktası olarak kayıtlara geçti. En soğuk ikinci nokta ise Bolu'nun Dörtdivan ilçesi oldu. Burada sıcaklık 3.9 santigrat derece ölçüldü.