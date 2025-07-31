Kavurucu sıcaklar Türkiye'yi sardı: 11 il 40 dereceyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 11 ilde sıcaklık 40 derecenin üzerinde ölçüldü.

En yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 47,1 derece olarak kayıtlara geçti. Bunu 45 dereceyle Şırnak'ın Cizre, 44,2 dereceyle Batman'ın Beşiri ve Mardin'in Kızıltepe ilçeleri izledi.

Termometrelerin 40 derecenin üzerini gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

