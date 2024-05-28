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Pakistan'da termometreler 50 dereceyi gösterdi! Kavurucu sıcaklıklar Türkiye'ye gelecek mi?

Geçtiğimiz günlerde Pakistan'da termometreler 50 dereceyi gösterdi. Yaşanan hava sıcaklıkları ile ilgili ülkede yüzlerce kişi sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurdu. Uluslararası iklim kuruluşlarının verilerine dayanan uzman görüşlerine göre hem Türkiye'de hem de Dünya genelinde 'en sıcak yaz' yaşanacak. Peki Pakistan'ı bunaltan sıcak hava dalgası Türkiye'ye gelecek mi? Detaylar haberimizde...

IHA28 Mayıs 2024 Salı 20:03 - Güncelleme:
Pakistan'da termometreler 50 dereceyi gösterdi! Kavurucu sıcaklıklar Türkiye'ye gelecek mi?
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Pakistan'da sıcak hava dalgası ülkenin çeşitli noktalarında etkili oldu. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği ülkede yüzlerce vatandaş sıcak çarpması şikayeti ile hastanelere başvurdu.

DIŞARI ÇIKMAYIN UYARISI YAPILDI

Pakistanlı yetkililer, sıcak hava dalgası ve sıcak çarpması nedeniyle ölüm risklerine karşı halkı uyardı. Gerekmedikçe dışarı çıkılmaması kaydedilen açıklamada sıvı tüketimine de özen gösterilmesi tavsiye edildi.

ACİL MÜDAHALE MERKEZLERİ KURULDU

Pakistan'da sağlık yetkilileri, ayrıca sıcaktan etkilenen hastaları tedavi etmek için hastanelerde acil müdahale merkezleri kurulduğunu ifade etti.

Haziranda da sıcaklığın 45 dereceye ulaşmasının muhtemel olduğunu belirten Pakistan Meteoroloji Departmanı yetkilisi Zaheer Ahmed Babar, vatandaşlara "evden çıkmamaları" uyarısında bulundu.

OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Öte yandan Pakistan'ın Pencap eyaletinde sıcak hava nedeniyle tüm okullar bir hafta tatil edilmişti.

2015'TE AŞIRI SICAKLAR CAN ALDI!

Ülkede 2015 yılında görülen aşırı sıcaklarda termometreler 49 dereceyi göstermiş, çoğunluğu Karaçi kentinde olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin dehidrasyon ve sıcak çarpması sonucu ölümüne neden olmuştu.

SICAK HAVA DALGASI TÜRKİYE'YE GELİR Mİ?

Küresel ısınmanın etkileri Türkiye'yi de etkisi altına alıyor. İklim modellerine göre Türkiye, yaz aylarında rekor sıcaklıklarla karşılaşabilir. Geçtiğimiz kışı ılık geçiren Türkiye'de sıcaklık artışları ve ani hava olayları olabilir.

UZMANLARDAN TÜRKİYE'YE UYARI

Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar ise iklim krizinden dolayı sıcaklıkların gün geçtikçe arttığını belirtiyor. Uzmanlar, haziran, temmuz ve ağustos aylarının geçen senelere göre daha sıcak geçeceğinin özellikle altını çiziyor.

ORMAN YANGINLARINA DİKKAT

Öte yandan uzmanlar Türkiye'deki yüksek sıcaklıkların beklendiği yaz aylarında, sıcak ve kuru havanın etkisiyle orman yangınlarının da yaşanabileceğini işaret ediyor.

60 YAŞ ÜSTÜNE SICAKLIK UYARISI

Geçen hafta yayınlanan bilimsel bir araştırma da ise 2050 yılına kadar 60 yaş üzeri nüfusun dünya genelinde 2,1 milyara yükseleceğini, ortalama 37,5 santigrat dereceye çıkan sıcaklıkların yaşlı nüfusu çok ciddi sarsacağını ortaya koydu.

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