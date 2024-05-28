Pakistan'da sıcak hava dalgası ülkenin çeşitli noktalarında etkili oldu. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği ülkede yüzlerce vatandaş sıcak çarpması şikayeti ile hastanelere başvurdu.

Pakistanlı yetkililer, sıcak hava dalgası ve sıcak çarpması nedeniyle ölüm risklerine karşı halkı uyardı. Gerekmedikçe dışarı çıkılmaması kaydedilen açıklamada sıvı tüketimine de özen gösterilmesi tavsiye edildi.

Pakistan'da sağlık yetkilileri, ayrıca sıcaktan etkilenen hastaları tedavi etmek için hastanelerde acil müdahale merkezleri kurulduğunu ifade etti.

Haziranda da sıcaklığın 45 dereceye ulaşmasının muhtemel olduğunu belirten Pakistan Meteoroloji Departmanı yetkilisi Zaheer Ahmed Babar, vatandaşlara "evden çıkmamaları" uyarısında bulundu.

Öte yandan Pakistan'ın Pencap eyaletinde sıcak hava nedeniyle tüm okullar bir hafta tatil edilmişti.

Ülkede 2015 yılında görülen aşırı sıcaklarda termometreler 49 dereceyi göstermiş, çoğunluğu Karaçi kentinde olmak üzere yaklaşık 2 bin kişinin dehidrasyon ve sıcak çarpması sonucu ölümüne neden olmuştu.

Küresel ısınmanın etkileri Türkiye'yi de etkisi altına alıyor. İklim modellerine göre Türkiye, yaz aylarında rekor sıcaklıklarla karşılaşabilir. Geçtiğimiz kışı ılık geçiren Türkiye'de sıcaklık artışları ve ani hava olayları olabilir.

Konu hakkında açıklama yapan uzmanlar ise iklim krizinden dolayı sıcaklıkların gün geçtikçe arttığını belirtiyor. Uzmanlar, haziran, temmuz ve ağustos aylarının geçen senelere göre daha sıcak geçeceğinin özellikle altını çiziyor.

Öte yandan uzmanlar Türkiye'deki yüksek sıcaklıkların beklendiği yaz aylarında, sıcak ve kuru havanın etkisiyle orman yangınlarının da yaşanabileceğini işaret ediyor.



60 YAŞ ÜSTÜNE SICAKLIK UYARISI

Geçen hafta yayınlanan bilimsel bir araştırma da ise 2050 yılına kadar 60 yaş üzeri nüfusun dünya genelinde 2,1 milyara yükseleceğini, ortalama 37,5 santigrat dereceye çıkan sıcaklıkların yaşlı nüfusu çok ciddi sarsacağını ortaya koydu.