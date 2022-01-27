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Kaya parçaları kar küreme aracının üzerine düştü, sürücü yaralandı

Zonguldak-İstanbul karayolu Değirmenağzı mevkisinde meydana gelen heyelanda bazı kaya parçalarının kar küreme aracının üzerine düştüğü ve araç sürücüsünün yaralandığı ortaya çıktı.

İHA27 Ocak 2022 Perşembe 13:52 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:52
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Edinilen bilgiye göre, bugün 12.00 sıralarında meydana gelen heyelan Zonguldak-İstanbul karayolunda ulaşımı aksattı. Kopan devasa kayalar karayoluna indi. Bu sırada güzergahı kullanan kar küreme aracına düşen devasa kaya parçaları araç sürücüsünü yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü Celal D. (67) Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, heyelanın meydana geldiği güzergahta temizlik çalışmaları sürüyor.

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