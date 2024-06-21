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Kaya Sabancı saldırıya uğradı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde darbedilen iş insanı Kaya Sabancı (71), hastaneye kaldırıldı.

AA21 Haziran 2024 Cuma 06:59 - Güncelleme:
Kaya Sabancı saldırıya uğradı
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Göltürkbükü Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşamını sürdüren Sabancı, iddiaya göre, bir restoranın açılışında, site sahibinin korumaları tarafından saldırıya uğradı.

Kaya Sabancı, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibince ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Sabancı'nın sol gözüne darbe aldığı ve hastanede gözlem altında tutulduğu öğrenildi.

Kaya Sabancı'nın avukatı Ömer Reşat Kayran, hastane bahçesinde gazetecilere, Sabancı'nın sitenin sahibiyle daha önceden aralarında husumet olduğunu, kavganın da bu nedenle yaşandığını iddia etti.

Kayran, olayla ilgili şikayetçi olacaklarını kaydetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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