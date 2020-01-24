İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9326
  • EURO
    6,5547
  • ALTIN
    296.948
  • BIST100
    122540
Güncel

Kayak merkezi yolunda kaza: 1 ölü

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

IHA24.01.2020  09:13 - Güncelleme: 24.01.2020  09:13

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan kayak merkezi yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Samanlı Dağlarında bulunan kayak merkezi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arda Badem (19) idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yan yattı. Kazada otomobil sürücüsü Arda Badem ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan Badem Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Badem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Badem’in cenazesi morga kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bayraktar'dan Star.com.tr okuyucularına Gaziantep daveti

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçeli yıldızın talipleri artıyor
Fenerbahçeli yıldızın talipleri artıyor

Fenerbahçeli yıldızın talipleri artıyor

Büyük tepki çekmişti! Trump, tarih vererek duyurdu!
Büyük tepki çekmişti! Trump, tarih vererek duyurdu!

Büyük tepki çekmişti! Trump, tarih vererek duyurdu!

Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi
Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi

Almanya Başbakanı Angela Merkel İstanbul'a geldi

ABD'ye dikkat çeken uyarı!
ABD'ye dikkat çeken uyarı!

ABD'ye dikkat çeken uyarı!
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.