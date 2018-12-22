Kayakseverleri sis bile engelleyemedi

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Palandöken'de sis nedeniyle görüş mesafesi düşmesine rağmen kayakseverler yoğunluk oluşturdu.

Kar kalınlığının 58 santimetre olduğu Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonunda çok sayıda yerli ve yabancı kayakseveri ağırladı.

Etkili olan kar yağışının ardından kayak merkezine gelen kayakseverler, kızak, snowboard ve kayak takımlarıyla kayarak gönüllerince eğlendi.

Renkli görüntülerin oluştuğu pistlerde genç, yaşlı, çocuk her kesimden binlerce insan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşmesine rağmen eğlenceli vakit geçirdi.

Küçük çaplı kazaların da yaşandığı pistlerde kayak yapmanın mutluluğunu en çok çocuklar yaşadı.

"Şehir merkezi buz gibi ama insanları sıcak"

Üniversite öğrencisi İsmail Korkmaz, AA muhabirine, havanın çok güzel, kayak pistinin de cıvıl cıvıl olduğunu anlatarak, "İnsanlar bu soğukta bile neşe ile kayak yapıyor. Tesisler çok güzel, fiyatları da öğrenciler için çok uygun. Şehir merkezi buz gibi ama insanları sıcak." dedi.

Muhammet Apaydın da arkadaşlarıyla sınav stresinden uzaklaşmak için kayak yapmaya geldiğini dile getirerek, "Burada çok eğleniyoruz. Hatta kızakları birbirine bağlayıp kayak yaptık." ifadesini kullandı.