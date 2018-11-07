Kocaeli'de kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi helikopterle kurtarıldı

Kandıra Kefken Yelken Kayalıkları üzerinde gece baatlerinde balık tutan 3 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle kayalıklarda mahsur kaldı. 3 kişinin telefonla yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye geldi. Ancak olumsuz deniz şartları nedeniyle 3 kişinin denizden tahliyeleri yapılamadı. Bunun üzerine helikopter istenildi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik helikopteri kayalıklarda mahsur kalanları tek tek çelik halatla yukarı çekerek helikoptere aldı. Kurtarılan 3 kişi daha sonra Kefken sahiline çıkarıldı. 3 kişi 112 Acil ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.