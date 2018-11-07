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Kocaeli'de kayalıklarda mahsur kalan 3 kişi helikopterle kurtarıldı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kayalıklarda balık tutarken olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik helikopterine alınarak kurtarıldı.

  • DHA
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Kandıra Kefken Yelken Kayalıkları üzerinde gece baatlerinde balık tutan 3 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle kayalıklarda mahsur kaldı. 3 kişinin telefonla yardım istemesi üzerine Sahil Güvenlik botu bölgeye geldi. Ancak olumsuz deniz şartları nedeniyle 3 kişinin denizden tahliyeleri yapılamadı. Bunun üzerine helikopter istenildi. Bölgeye gelen Sahil Güvenlik helikopteri kayalıklarda mahsur kalanları tek tek çelik halatla yukarı çekerek helikoptere aldı. Kurtarılan 3 kişi daha sonra Kefken sahiline çıkarıldı. 3 kişi 112 Acil ekipleri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.
 

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