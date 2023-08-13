İSTANBUL 28°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2023 Pazar / 27 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9679
  • EURO
    29,6903
  • ALTIN
    1659.56
  • BIST100
    7714.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kayalıklarda mahsur kaldı! Ekipler yardımına yetişti
Güncel

Kayalıklarda mahsur kaldı! Ekipler yardımına yetişti

Bursa'nın Kestel ilçesinde, ormanlık alanda kayalıklardan düşüp mahsur kalan kişi kurtarıldı.

AA13 Ağustos 2023 Pazar 03:42 - Güncelleme:
Kayalıklarda mahsur kaldı! Ekipler yardımına yetişti
ABONE OL

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, ormanlık alanda kayalıklardan düşüp mahsur kalan kişi kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bekir Fırtına, Seyfiye kırsalındaki çoban arkadaşının yanına gitmek istedi.

Yolda dengesini kaybeden Fırtına yaklaşık 20 metreden dere yatağına düşüp mahsur kaldı.

İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, NAK, ANDA,UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri 2 saatlik çalışmayla yaralı Fırtına'yı mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Ormanlık alandan ekiplerce indirilen Fırtına ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Fırtına'nın sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.