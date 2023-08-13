Kayalıklarda mahsur kaldı! Ekipler yardımına yetişti

BURSA (AA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde, ormanlık alanda kayalıklardan düşüp mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Bekir Fırtına, Seyfiye kırsalındaki çoban arkadaşının yanına gitmek istedi.
Yolda dengesini kaybeden Fırtına yaklaşık 20 metreden dere yatağına düşüp mahsur kaldı.
İhbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, NAK, ANDA,UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri 2 saatlik çalışmayla yaralı Fırtına'yı mahsur kaldığı yerden kurtardı.
Ormanlık alandan ekiplerce indirilen Fırtına ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Fırtına'nın sağlığının iyi olduğu öğrenildi.