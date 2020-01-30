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Mersin'de kayalıklardan düşen kişi öldü

Mersin'in Gülnar ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

AA30.01.2020  16:32 - Güncelleme: 30.01.2020  16:32

İlçeye bağlı Erik Deresi mevkisinde dün kaybolan keçisini kardeşiyle aramaya çıkan İsa Demir (30), dengesini kaybederek kayalıklardan uçuruma düştü.

Kardeşinin haber vermesi üzerine bölgeye gelen jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri 2 saatlik çalışma sonucunda Demir'in cansız bedenine ulaştı.

Cesedin bulunduğu noktanın sarp olması ve havanın kararması nedeniyle çalışmaya ara veren ekipler, sabah saatlerinde Demir'in cesedini bulunduğu yerden çıkardı.

Demir'in cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Bisiklet almak için biriktirdikleri paraları depremzedelere bağışladılar

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