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Kayalıklardan düşerek ağır yaralanan güvenlik köy korucusu Mustafa Enç şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde görevli olan ve kayalıklardan düşerek ağır yaralanan güvenlik köy korucusu Mustafa Enç, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Enç, düzenlenen törenin ardından Gülyazı köyünde toprağa verildi.

IHA10 Mayıs 2023 Çarşamba 10:51 - Güncelleme:
Kayalıklardan düşerek ağır yaralanan güvenlik köy korucusu Mustafa Enç şehit oldu
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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kaplan Operasyonu'nda, Kumartepe üs bölgesinde gece saatlerinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan güvenlik köy korucusu Mustafa Enç, helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Enç, burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Enç için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi.

Törene; Vali Osman Bilgin, 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, şehidin ailesi ile askerler katıldı. Enç'in Türk bayrağına sarılı naaşı Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda getirilerek katafalka konuldu. Törende, şehidin öz geçmişi okunarak dua edildi.

Şehit güvenlik korucusu Mustafa Enç, okunan dualar ve kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde Gülyazı köy mezarlığında defnedildi.

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