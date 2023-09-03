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Güncel

Kayalıkların arasında bulunan askeri mühimmat ekipleri harekete geçirdi

Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl'ün kayalıkları arasında bulunan askeri mühimmat kontrollü bir şekilde imha edildi.

IHA3 Eylül 2023 Pazar 11:19 - Güncelleme:
Kayalıkların arasında bulunan askeri mühimmat ekipleri harekete geçirdi
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Olay, Karapınar ilçesinde bulunan Acıgöl'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar, Acıgöl'ün kayalıklarının arasında iki ağzı kapatılmış metal cismin olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine güvenlik güçleri sevk edildi. Yapılan incelemede metal cismin patlamamış askeri mühimmat olduğunu tespit eden ekipler, Acıgöl etrafındaki yolları trafiğe kapatarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri tarafından gerekli hazırlıkların yapılmasının ardından kontrollü bir şekilde askeri mühimmat imha edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • askeri mühimmat
  • Acıgöl
  • polis

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