Kaybedensiz olimpiyatın kazananı mutluluk oldu

Türkiye’de bir belediyenin ortaklığında düzenlenen ilk Özel Olimpiyatlar, Uşak’ta onlarca sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Uşak Atapark’ta düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye, Manisa, Salihli, Turgutlu ile Afyonkarahisar’dan gelen sporcuları ağırladı. 300’ün üzerinde sporcunun yer aldığı etkinliğe Uşak’ta bulunan rehabilitasyon merkezlerinin öğrencileri de katıldı.



Basketbol, futbol, atletizm, bocce, anne kızlar futbol, çamurdan seramik yapma gibi yarışmaların düzenlendiği Özel Olimpiyatlar’da halk oyunu, işaret dili, bayrak gösterisi gibi çeşitli etkinliklere de yer verildi. Kaybedenin olmadığı Özel Olimpiyatlar Türkiye’de, yarışan bütün sporculara birincilik madalyası verildi.



Anne kızlar futbol müsabakasıyla da Türkiye’de bir ilke imza atılırken, özel sporcuların aileleriyle birlikte mücadelesi keyifli görüntülere sahne oldu. Öte yandan Türkiye Şampiyonluğu bulunan Uşak Huzurevi’nin bocce takımı da olimpiyatlara katıldı ve özel sporcularla kıyasıya mücadele etti.



Programa Uşak Üniversitesi BESYO bölümünde eğitim gören yaklaşık 100 öğrenci ve Uşakspor Basketbol altyapısında yer alan sporcular da gönüllü olarak katıldı.



Vatandaşın yoğun ilgisini çeken ve özel çocukların memnuniyeti ile sonuçlanan Özel Olimpiyatlar Türkiye’de Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan da gençleri yalnız bırakmadı.



Etkinliğe Başkan Cahan’ın yanı sıra Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek ve yönetimi, Belediye Başkan Yardımcıları, Uşak AK Parti İl Başkanı Mehmet Çakın, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Bayar ve İl Kadın Kolları Başkanı İlknur Ertuğrul yer aldı.



CAHAN: MUTLULUKLARI GÖZLERİNDEN OKUNUYOR



179 tane ülkede uygulanan projenin, Uşak’ta yapılıyor olmasının gururunu yaşadıklarını paylaşan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, “Uşak Belediyesi olarak şehrimizde bir ilki gerçekleştiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hem ilimizde hem de çevre illerde yaşayan özel çocuklarımızı etkinliğimiz kapsamında misafir ettik. Bu evlatlarımızın hayatın her safhasında olduğunu biliyor ve her türlü yeteneğe sahip olduklarını görüyoruz. Şenliğimizde anne-kız futbol müsabakası, bocce, folklor, jimnastik gibi sporları özel çocuklarımız sergiledi.” dedi. Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek’e projedeki birliktelikleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Cahan şöyle devam etti: “Çocuklar bizim baş tacımız, özel çocuklarımızın da başımızın üstünde yeri var. Yol, köprü yapıyoruz. Bunlar asli görevimiz. Ama sosyal etkinliklerle de yavrularımıza özel bir ortam sağlamak bizim her zaman önceliklerimiz arasında.”



CİVELEK: NELER YAPABİLDİKLERİNİ GÖRMEK, ÖN YARGILARI KIRIYOR



Özel Olimpiyatlar Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Civelek, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede , “Çocuklarımız kendilerine bir şans verildiğinde neler yapabileceklerini gösteriyorlar. Bu sayede bizler de onların neler yapabildiklerini görüp önyargıların yanışlığının bir kez daha altını çiziyoruz. Bu tarz etkinliklerle anne ve babalar da bunu keşfederek ayrıca mutlu oluyorlar. 35. Yılımızı kutladığımız bu senede Uşak Belediyesi ile birlikte böyle bir iş birliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben tekrardan Sayın Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine bizi ev sahibi gibi hissettirdikleri için canı gönülden teşekkür ediyorum.” dedi.



İL BAŞKANI ÇAKIN’DAN AK PARTİ BELEDİYECİLİĞİNE VURGU



Disleksi rahatsızlığı taşıyan Picasso, Graham Bell ve algı yavaşlığına sahip Edison gibi dünyada pek çok önemli bilim insanının yer aldığını anımsatan İl Başkanı Mehmet Çakın ise, “Gerçekten heyecan verici bir organizasyon. Öncelikle emeği geçen en başta Belediye Başkanımız ve bugün misafirimiz olan Dernek Yönetim Kurulu Başkanımız Mehmet Beye çok teşekkür ederiz. Özel çocuklarımız gerçekten adları gibi çok özel. Kesinlikle bizim toplumumuzun bir parçaları. Bu kardeşlerimizin de önemli bilim adamlarının sahip olduğu başarıları elde etmeleri için önlerinde hiçbir engel olmadığına bugün bir kez daha burada şahitlik etmiş oluyoruz.” açıklamalarında bulundu. Çakın, AK Parti belediyeciliğinin sadece yol su yapmaktan ibaret olmadığını ve toplumun her türlü ihtiyacını karşılayacak hizmetlerini kapsadığını dile getirerek Başkan Cahan’a teşekkürlerini iletti.