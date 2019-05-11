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Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları sürüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 5 gün önce kaybolan kız çocuğunu arama faaliyetleri sürüyor.

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Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için dün ara verilen çalışmalara, beşinci günde yeniden başlandı.

Çalışmalara Ladik Asayiş Komando Birliğinden iki tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ile AFAD ve UMKE ekipleri katılıyor. AFAD, 32 kişilik ekiple çalışmalara katılırken, bir iz takip köpeği, iki canlı arama köpeği, iki de kadavra arama köpeği kullanılıyor. Samsun Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü de 20 kişilik ekiple arama çalışmasına destek veriyor.

Ayrıca helikopter ve jandarmaya ait iki drone'la da bölge havadan taranıyor. Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Jandarma, AFAD ekipleri ve vatandaşların katılımıyla küçük kızın bulunması için yürütülen çalışmalardan sonuç alınamamıştı.

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