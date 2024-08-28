Kayıp Narin soruşturmasında 1 gözaltı kararı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım, 9 gün önce Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalardaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Tümgeneral Selçuk Yıldırım, "Çember çok daraldı, yeraltı görüntüleme cihazlarına kadar devletin tüm imkanlarını kullanıyoruz." dedi. Öte yandan soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Devlet tüm imkanlarını bize verdi ve bunları kullanıyoruz. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum.

Elimizde deliller var, ifadeler var. Narin'in dakika dakika köydeki hareketlerini kayıt altına aldık. Deliller üzerinde yürüyoruz, sonuca çok yaklaştık, inşallah yakın zamanda sonucumuzu alacağız. Biz olayı ister istemez adli vaka olarak görüyoruz.

Biz bütün ihtimalleri değerlendiriyoruz. Sizlere açıklayamadığımız her türlü ihtimali değerlendiriyoruz. Arama çok daha büyük çaplı bir arama. Biz en ufak ihtimali bile değerlendirmek zorundayız, sonuç alacağız.

Narin'imizi sağ olarak bulmak istiyorum. Gönlümüz onu sağ olarak bulmak. Gönüller yaralı, 85 milyon bu olaya çok üzülüyor. Biz geceleri dahi uyumuyoruz."